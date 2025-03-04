«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд, одолев в гостях «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

© ХК «Салават Юлаев»

На 11-й минуте первого периода Владислав Ефремов с передач Ильдана Газимова и Артёма Набиева открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Шелдон Ремпал с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 37-й секунде третьего периода Владислав Барулин с передачи Ивана Мищенко сократил отставание «Амура». В конце игры Джош Ливо установил окончательный счёт во встрече.

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд.