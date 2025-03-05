Минское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Ладу»

Минское «Динамо» одержало победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джордан Гросс, Даниил Липский, Вадим Мороз и Брэйди Лайл. У гостей отличились Энтони Камара и Данил Юртайкин.

«Динамо» одержало восьмую победу подряд, набрало 79 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Лада» (48 баллов) — 10‑я на Востоке. Тольяттинцы потерпели шестое поражение кряду.

В следующем матче «Динамо» 9 марта сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар», а «Лада» днем ранее примет «Сибирь».