НХЛ не изменила ожидаемую дату рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала менять дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.

В ночь на 6 марта Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 ОТ), на счету россиянина теперь 885 заброшенных шайб в регулярных чемпионата. В активе Гретцки 894 гола. В лиге считают, что российский форвард установит новый рекорд 6 апреля в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 20 игр. В следующем матче "Вашингтон" 8 марта по московскому времени примет "Детройт".