Нападающий Гутик установил новый рекорд «Адмирала» за одну регулярку КХЛ

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик отметился результативной передачей в матче с «Нефтехимиком» и установил новый бомбардирский рекорд за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

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В текущем сезоне Гутик набрал 45 очков — забросил 21 шайбу и отдал 24 результативные передачи в 60 матчах. 23-летний форвард повторил рекорд «Адмирала» по результативности за одну регулярку. Ранее по 44 очка за регулярный сезон набирали Никлас Бергфорс (сезон-2014/2015) и Роберт Саболич (2016/2017).

23-летний Гутик провёл в КХЛ 163 неполных матча, в которых набрал 90 очков — забросил 37 шайб и отдал 53 результативные передачи.