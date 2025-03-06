Кузнецов высказался о своих взаимоотношениях с Ротенбергом

Евгений Кузнецов высказался о своих взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.

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32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. В текущем сезоне на его счету 37 (12+25) очков в 38 матчах при полезности «плюс 14».