Гол Хмелевски принес «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Амуром»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

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Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 31-й минуте нападающий «Амура» Олег Ли отличился при игре в меньшинстве с передач Виктора Балдаева и Игната Коротких. «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — голом отметился Скотт Уилсон. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу праздновали гости благодаря голу Александра Хмелевски.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд.