«Адмирал» проиграл «Нефтехимику»

«Адмирал» во Владивостоке проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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В составе гостей отличились Райли Барбер и Владимир Брюквин, у «Адмирала» забили Павел Шэн, Либор Шулак.

За секунду до финальной сирены нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев точным броском принес победу гостям после эффектного сольного прохода через всю площадку.

Форвард «Адмирала» Даниил Гутик отметился двумя результативными передачами и довел персональный бомбардирский счет в сезоне до 46 (21+25) очков. Это клубный рекорд, ранее его делили между собой Никлас Бергфорс и Роберт Саболич, набиравшие в составе «Адмирала» по 44 очка за чемпионат.

«Адмирал» с 65 очками занимает 7‑е место в Восточной конференции, «Нефтехимик» набрал 57 очков и продолжает борьбу за попадание в плей‑офф, команда располагается на 9‑й строчке на Востоке и 4 очка уступает «Сибири».

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