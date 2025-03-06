Клуб КХЛ из-за долгов заложил ледозаливочную машину

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» заложил автотранспорт и медиакуб «Уфа-Арены» в местный региональный фонд. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в прошлом году башкирский клуб неоднократно задерживал выплату заработной платы игрокам и персоналу, однако по итогам сезона полностью закрыл долги в размере 1,2 млрд руб.

До мая 2025 года клуб поместил в список заложенного имущества четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, ледогенератор, машину для подрезки льда у борта, две ледовозаливочные машины, а также несколько других автомобилей.

«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Амур»

На данный момент «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.