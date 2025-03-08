Дубль Толчинского помог СКА одержать победу над «Металлургом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 4:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Никишин, Сергей Толчинский (дважды) и Валентин Зыков. За гостей обе шайбы на свой счёт записал Дмитрий Силантьев.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча. «Металлург» находится на третьей строчке в турнирной таблице Востока, заработав 82 очка за аналогичное количество встреч.