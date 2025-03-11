Агент Да Косты прокомментировал слухи о новом контракте с «Автомобилистом»

Агент Стефана Да Косты опроверг слухи о новом контракте с «Автомобилистом».

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Ранее появилась информация, что 36-летний форвард согласовал двухлетнее соглашение с командой из Екатеринбурга.

«Ведем переговоры о новом контракте. Мы хотим подписать соглашение на три года, а клуб – на два», – сказал агент игрока Александр Черных.

В текущем регулярном чемпионате Да Коста набрал 55 (14+41) очков в 63 матчах за «Автомобилист» при полезности «плюс 19».