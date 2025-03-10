Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков, защитник петербургского СКА Александр Никишин и форвард минского «Динамо» Вадим Мороз стали лучшими игроками недели в КХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

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Серебряков одержал две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 1,0. В матче против казанского «Ак Барса» голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

Никишин в двух играх забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Мороз набрал пять очков (3+2) в трех матчах недели. Шайба 21‑летнего нападающего в матче с тольяттинской «Ладой» стала победной для команды.

Лучшим новичком признан форвард нижнекамского «Нефтехимика» Никита Хоружев. 21‑летний хоккеист забросил шайбу и отдал голевую передачу в двух играх недели.