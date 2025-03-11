Федерация хоккея с мячом не ожидала отказа «Байкал-Энергии» участвовать в Суперлиге.

Об этом заявил глава ФХМР Борис Скрынник.

Клуб объявил, что со следующего сезона приостанавливает участие в чемпионате России, чтобы уделить больше внимания детскому спорту.