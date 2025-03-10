«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Московский «Спартак» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Татнефть-Арене» в Казани, завершилась с результатом 5:3 в пользу гостей. Спартаковцы забили две быстрые шайбы: отличились Павел Ткаченко на 8-й и Иван Морозов на 10-й минутах. Во втором отрезке коллективы дважды обменялись шайбами. У «Ак Барса» забили Альберт Яруллин на 26-й и Семен Терехов на 34-й минутах, а у «Спартака» — Ансель Галимов на 32-й и Дмитрий Вишневский на 35-й минутах. В заключительном отрезке Дмитрий Яшкин на 51-й минуте сократил расстояние до минимума, а Морозов на 60-й минуте оформил дубль, забив в пустые ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Оба коллектива обеспечили себе выход в плей-офф. «Спартак» набрал 79 баллов и идет пятым в Западной конференции, а «Ак Барс» — с 80 очками занимает пятую строчку на Востоке.