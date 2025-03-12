В Москве установили таймер в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки

Арт-объект, посвященный будущему рекорду российского нападающего Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), установили в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Арт-объект представляет собой клюшку и стилизованную сетку с заброшенной шайбой, на которой установлен экран с количеством оставшихся до повторения рекорда голов. Он располагается на въезде в строящийся жилой комплекс на северо-востоке Москвы.

На счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе обладателя рекорда канадца Уэйна Гретцки 894 гола. До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 17 матчей. В НХЛ предполагают, что Овечкин обновит рекорд 12 апреля при сохранении текущей результативности в сезоне.