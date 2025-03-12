Роман Ротенберг высказался о тренировочном процессе СКА.

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Вчера СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры журналист подарил Ротенбергу книгу Дэна Мильштейна «Ты можешь все».

– Я приходил к вам на раскатку, давно не был и увидел очень много новых упражнений. Вы всегда стараетесь что-то добавлять в тренировочный процесс?

– Буду честен, это наша работа. Искать новые упражнения. Поверьте, не так просто вскрывать эту оборону в каждой игре. Честно могу сказать, непростая задача вскрывать оборону. Все соперники очень оборонительные. Они очень дисциплинированно играют в обороне, впятером.

Нам нужно искать непредсказуемые ходы в атаке. [В этом матче] мы их нашли, поэтому выиграли. И будем дальше искать новые упражнения, чтобы быть еще более непредсказуемыми.

Не как книга, да. Открываешь книгу и читаешь, как по открытой книге знаешь, как мы играем. Будет намного сложнее для соперников. Мы еще имеем резервы и постараемся иметь возможность перегруппироваться во время матча. Во время периода даже. Это наш плюс. У нас есть гибкость. Так и должно быть.

Как я уже говорил, есть планы, есть план А, план Б. Но плюс к этому как минимум 10 планов должно быть. Есть работа тренерского штаба, главного тренера. Будут новые упражнения, будем внедрять обязательно. Хоккей – замечательная игра.

Вот сегодня, честно могу сказать, что даже вы спросили, а нашел еще упражнения и тактические ходы. Не могу сказать, какие. Как говорят евреи, на вопросы лучше отвечать вопросом. Чтобы нас соперники не читали, как книгу Мильштейна, будем непредсказуемыми. А книжки будем читать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры.