«Спартак» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). В составе «красно‑белых» шайбы забросили Павел Ткаченко, Ансель Галимов, Даниил Орлов и Николай Голдобин. У «Лады» дубль оформил Андрей Алтыбармакян.

На пятой минуте первого периода Максим Третьяк сменил в воротах «Лады» пропустившего две шайбы Константина Волкова. У «Спартака» в третьем периоде дебютировал в КХЛ 18‑летний вратарь Ярослав Кузьменко.

«Спартак» с 81 очком идет пятым в таблице Западной конференции. Тольяттинская команда проиграла восьмой из девяти последних матчей и с 50 очками занимает 10‑е место на Востоке.

В следующем матче команда Алексея Жамнова в воскресенье примет череповецкую «Северсталь», «Лада» в тот же день сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Алтыбармакян, 55:05, 58:44 (бол.). — Ткаченко, 2:27. Галимов, 4:51. Орлов, 29:57. Голдобин, 43:22.