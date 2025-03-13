Шайба Тарасенко помогла «Детройту» обыграть «Баффало»

«Детройт» обыграл «Баффало» в матче регулярного сезона НХЛ.

© matchtv.ru

Встреча в Детройте завершилась со счетом 7:3. У «Детройта» шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Также у победителей дубли оформили Патрик Кейн и Марко Каспер. По разу отличились Алекс Дебринкэт и Мориц Зайдер.

У «Баффало» отличились Тэйдж Томпсон, Джош Норрис и Зак Бенсон.

«Детройт» набрал 68 очков и занимает 11 место в Восточной конференции. «Баффало» (56 очков) идет 16‑м.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 7:3 (3:2, 1:1, 3:0)

Голы: Каспер, 12:36, 45:39. Дебринкэт, 15:40. Кейн, 19:07 (бол.), 41:36 (бол.). Тарасенко, 30:54. Зайдер, 54:31 (бол.). — Томпсон, 7:38. Норрис, 19:25. Бенсон, 38:12 (бол.).