Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче 12‑го тура чемпионата КХЛ 3×3.

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Встреча прошла в четверг и завершилась победой казанского клуба со счетом 4:3. В составе «Ак Барса» дубль оформил Иван Меховов, по голу в активе Юрия Муравьева и Макара Чупина. За «Динамо» забивали Александр Павлович, Максим Слыш и Вячеслав Лисичкин.

В других матчах игрового дня «Трактор» победил «Сибирь» (5:2) и «Ак Барс» (5:2), а «Сибирь» переиграла минское «Динамо» (5:3).

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