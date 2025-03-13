«Барыс» победил «Адмирал» в матче КХЛ

«Барыс» в серии буллитов победил «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Команда из Казахстана в четверг в гостях одержала победу со счетом 5:4 (0:2, 1:2, 3:0, 0:0, 1:0). За «Барыс» в основное время забивали Алихан Омирбеков, Семен Симонов, Михаил Рахманов и Адиль Бекетаев, в составе «Адмирала» голами отметились Либор Шулак, Джек Родуолд, Павел Шэн и Даниил Гутик. По ходу встречи гости проигрывали 0:3 и 1:4. Четвертую шайбу игроки «Барыса» забросили за 36 секунд до конца третьего периода.

Победный буллит исполнил Роман Старченко.

«Адмирал» с 68 очками и остается на седьмом месте в Восточной конференции, «Барыс» (35 очка) располагается на 12‑й строчке.

В следующем матче «Адмирал» 17 марта сыграет на выезде против «Локомотива», «Барыс» 15 марта в гостях встретится с «Амуром».

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