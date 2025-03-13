Хоккеист Касатонов назвал два самых сильных клуба Восточной конференции КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов отметил челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» как два самых сильных клуба Восточной конференции КХЛ.

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«Трактор» с 90 очками занимает первое место в турнирной таблице Востока. «Салават Юлаев» (85) идет вторым.

— Меня удивляет «Трактор». Пришел иностранный тренер, поднял команду. Да, все говорили, что у команды уже есть основа, хороший состав, но Бенуа Гру смог их расставить как нужно, найти рисунок команды. «Трактор» играет очень мощно, мне очень нравится. Я бы еще отметил «Салават Юлаев», у которого есть какие‑то проблемы, возможно, финансовые, но Виктор Козлов делает команду. Я рад, что ему доверяют, клуб сейчас тоже один из претендентов на Кубок Гагарина, — цитирует Касатонова «Советский спорт».

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