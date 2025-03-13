Московское «Динамо» прервало победную серию «Салавата Юлаева», Гусев оформил дубль
Московское «Динамо» одержало победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:1) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Дублем в составе «бело‑голубых» отметился Никита Гусев, еще одна шайба на счету Максима Комтуа. Автором гола «Салавата» стал Скотт Уилсон.
«Динамо» набрало 85 очков и идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, опережая ЦСКА (83), минское «Динамо» и «Спартак» (по 81).
«Салават Юлаев» прервал пятиматчевую победную серию, в активе команды также 85 очков и второе место на Востоке.