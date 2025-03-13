Московское «Динамо» прервало победную серию «Салавата Юлаева»

Московское «Динамо» одержало победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:1) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Дублем в составе «бело‑голубых» отметился Никита Гусев, еще одна шайба на счету Максима Комтуа. Автором гола «Салавата» стал Скотт Уилсон.

«Динамо» набрало 85 очков и идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, опережая ЦСКА (83), минское «Динамо» и «Спартак» (по 81).

«Салават Юлаев» прервал пятиматчевую победную серию, в активе команды также 85 очков и второе место на Востоке.