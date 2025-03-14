«Трактор» в гостях обыграл «Авангард» и прервал победную серию омичей из 12 матчей

Челябинский «Трактор» обыграл омский «Авангард» (5:4) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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В составе «Трактора» голами отметились Василий Глотов, Чарльз Робинсон, Виталий Кравцов, Семен Дер‑Аргучинцев и Александр Кадейкин, за «Авангард» забивали Иван Игумнов, Джованни Фьоре, Константин Окулов и Николай Прохоркин.

У «Авангарда» прервалась победная серия из 12 матчей, которая была рекордной среди всех команд в текущем сезоне. «Трактор» проводил матч без главного тренера Бенуа Гру, он пропускал игру из‑за проблем со здоровьем. Действиями челябинцев руководил Рафаэль Рише.

Команда Ги Буше с 82 очками остается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (92 очка) продолжает лидировать на Востоке.

В следующем матче «Авангард» 18 марта сыграет на выезде против московского «Динамо», «Трактор» в этот же день примет СКА из Санкт‑Петербурга.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)

Голы: Игумнов, 15:47. Фьоре, 19:42 (бол.). Окулов, 55:56. Прохоркин, 58:30. — Глотов, 13:04. Робинсон, 26:25. Кравцов, 36:28 (бол.). Дер-Аргучинцев, 37:29. Кадейкин, 56:06. Челябинский «Трактор» обыграл челябинский «Трактор» (5:4) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В составе «Трактора» голами отметились Василий Глотов, Чарльз Робинсон, Виталий Кравцов, Семен Дер‑Аргучинцев и Александр Кадейкин, за «Авангард» забивали Иван Игумнов, Джованни Фьоре, Константин Окулов и Николай Прохоркин. У «Авангарда» прервалась победная серия из 12 матчей, которая была рекордной среди всех команд в текущем сезоне. «Трактор» проводил матч без главного тренера Бенуа Гру, он пропускал игру из‑за проблем со здоровьем. Действиями челябинцев руководил Рафаэль Рише. Команда Ги Буше с 82 очками остается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (92 очка) продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче «Авангард» 18 марта сыграет на выезде против московского «Динамо», «Трактор» в этот же день примет СКА из Санкт‑Петербурга. Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (2:1, 0:3, 2:1) Голы: Игумнов, 15:47. Фьоре, 19:42 (бол.). Окулов, 55:56. Прохоркин, 58:30. — Глотов, 13:04. Робинсон, 26:25. Кравцов, 36:28 (бол.). Дер-Аргучинцев, 37:29. Кадейкин, 56:06.