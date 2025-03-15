"Вашингтон" вдвое поднял цены на билеты из-за Овечкина

Цены на билеты на домашние матчи клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" выросли в цене почти в два раза.

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Причиной такого роста стала игра Александра Овечкина. Российский нападающий приближается к рекорду канадца Уэйна Гретцки по голам в матчах регуляторного чемпионата НХЛ, и на этом факте клуб решил заработать.

Билеты стали дорожать с 23 февраля, когда "Вашингтон" играл против "Эдмонтона", а Овечкин в той встрече оформил хет-трик. На игру против "нефтяников" болельщикам пришлось заплатить на четверть больше, чем обычно, сообщает Washington Post.

А вот на игру против "Каролины", которая состоится 3 апреля, ценник подрос с 82-х долларов до 159-ти.