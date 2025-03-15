Шайба и передача Широкова помогли «Сибири» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). В составе «Сибири» шайбы забросили Максим Сушко, Никита Коротков и Сергей Широков, который также записал в актив результативную передачу. У «Торпедо» отличились Егор Виноградов и Владислав Фирстов.

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин отразил 40 бросков.

«Сибирь» под руководством Вадима Епанчинцева набрала 66 очков в 65 играх и идет восьмой в таблице Восточной конференции. На девятом месте Востока располагается «Нефтехимик» (61), который имеет матч в запасе. «Торпедо» (70) занимает восьмое место на Западе и уже гарантировал себе место в плей‑офф.

В следующем матче 17 марта «Сибирь» примет астанинский «Барыс», команда Игоря Ларионова 20 марта сыграет дома с череповецкой «Северсталью».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Широков, 6:28 (бол.). Сушко, 27:58. Коротков, 42:21. — Виноградов, 36:01. Фирстов, 59:52.