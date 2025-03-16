«Питтсбург» забил семь голов «Нью‑Джерси» в матче НХЛ

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 7:3.

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Дублем в составе победителей отметился Коннор Дьюар. Ещё по шайбе забросили Дэнтон Хайнен, Рикард Ракелль, Филип Томасино, Эрик Карлссон и Кевин Хейз. У гостей голы забили Коди Гласс, Тимо Майер и Нико Хишир.

Результативную передачу записал на свой счёт белорусский защитник «Пингвинз» Владислав Колячонок. Для него это очко стало первым в составе «Питтсбурга» после обмена из «Юты». Также ассистом отметился его российский одноклубник Евгений Малкин.

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд, набрал 66 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Дэвилз» не смогли продлить свою трёхматчевую победную серию, остались с 78 очками и там же занимают третью строчку.