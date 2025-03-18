Тренер Сергей Федоров вернулся в ХК ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров вернулся в армейский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 55-летний специалист будет выполнять функции генерального менеджера.

Федоров руководил армейским клубом с 2021 по 2024 год. Вместе с москвичами россиянин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также он два раза завоевал приз «Лучшему тренеру».

ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 83 очка в 65 матчах.

Завтра, 19 марта, красно-синие сыграют против «Локомотива». Матч пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.