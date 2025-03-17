Олимпийский чемпион и экс‑игрок КХЛ Анттила завершил карьеру в 39 лет

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной Финляндии Марко Анттила завершил игровую карьеру в 39‑летнем возрасте, сообщает Ilta‑Samonat.

Накануне клуб финской лиги «Кярпят», в котором Анттила был капитаном последние два сезона, проиграл ХИФК в последнем матче регулярного чемпионата и не смог пробиться в плей‑офф. Таким образом, встреча стала последней для Анттилы в карьере.

В сезоне‑2013/14 Анттила выступал за новокузнецкий «Металлург», а позже несколько лет провел в составе «Йокерита». Всего в КХЛ он отыграл 350 матчей, набрав 106 (57+49) очков.

В финальном матче Олимпийских игр‑2022 в Пекине именно Анттила отметился голевой передачей на Ханнеса Бьорнинена, забросившего победную шайбу в ворота сборной России.