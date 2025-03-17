Заврагин признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер петербургского СКА Егор Заврагин вошел в число лучших хоккеистов прошедшей игровой недели Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

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На прошлой неделе Заврагин помог СКА одержать две победы, в матче с «Сочи» вратарь сыграл «на ноль».

Лучшим нападающим признан Олег Ли из «Амура», форвард набрал 6 (5+1) очков в трех играх. В матче с «Барысом» Ли впервые в карьере оформил хет‑трик.

Защитником недели стал Алексей Маклюков, выступающий за магнитогорский «Металлург», в его активе 2 (1+1) очка в двух матчах.

Лучшим новичком признан нападающий Даниил Давыдов из «Северстали», набравший 2 (1+1) очка в трех матчах.

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