Кучеров признан третьей звездой матча «Тампы» против «Филадельфии»

«Тампа» дома обыграла «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая на «Амали Арене» завершилась со счетом 2:0.

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Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и был признан третьей звездой матча. Россиянин провел на льду 22 минуты 37 секунд (из них 3:57 – в большинстве), сделал три броска в створ, заблокировал два удара, допустил одну потерю и завершил игру при показателе полезности «+1».

В текущем сезоне Кучеров набрал 95 (29+66) очков в 63 матчах. С этим результатом россиянин занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров лиги, уступая только форварду «Колорадо» Нэтану Маккиннону (27+76 в 68 матчах) и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (49+52 в 67).

«Тампа» набрала 83 очка после 67 матчах сезона регулярного чемпионата НХЛ и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Филадельфии» осталось 64 балла после 69 игр, команда располагается на 15-м месте на Востоке.