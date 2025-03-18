ХК ЦСКА отреагировал на информацию о том, что Сергей Федоров вернулся в клуб

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на информацию о том, что бывший главный тренер армейцев Сергей Фёдоров вернулся в клуб.

— Сегодня в прессе появились сообщения о том, что Сергей Фёдоров вернулся в хоккейный клуб ЦСКА на должность генерального менеджера. Может ли клуб подтвердить эту информацию?

— Сергей Викторович не уходил из клуба, соответственно, невозможно говорить о его возвращении. По истечении контракта он покинул позицию главного тренера команды и продолжил свою деятельность в должности члена наблюдательного совета ПХК ЦСКА. В этом качестве Сергей Викторович по-прежнему участвует в жизни клуба, — сказали в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.