Минспорт РФ ведет работу по организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Министерство спорта РФ начало работу по организации матча между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Телефонный разговор между лидерами двух стран прошел во вторник.

"Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу", - сказал Дегтярев.

Клубы КХЛ и НХЛ провели между собой три матча. В 2008 году магнитогорский "Металлург" в швейцарском Берне проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:4), в 2010-м петербургский СКА на своем льду обыграл "Каролину" (5:3), а рижское "Динамо" в родных стенах уступило "Финиксу" (1:3).