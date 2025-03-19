Губерниев одобрил хоккейный диалог Путина и Трампа

Дмитрий Губерниев одобрил хоккейный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

– Я вспоминаю, как в недрах «Биатлона с Губерниевым» года три назад мы обсуждали идею, что было бы здорово возродить эту традицию с Суперсерией. Много об этом говорили. Видите, чем слово наше отзывается на таком высоком уровне. История продолжилась на высоком уровне. Президенты молодцы, особенно наш. Вслед за игроками, наверное, должны будут сыграть и сборные. Это было бы совсем хорошо.

Не будем забывать, что лучший официально признанный матч в истории мирового хоккея прошел в 1975 году, как сейчас помню, мне было три месяца, я его из люльки смотрел. ЦСКА сыграл с «Монреалем» – 3:3. Хоккей прекрасен, а с возрождением Суперсерии на уровне клубов и сборных будет прекрасен втройне.

Путин играет в хоккей, любит его, идея возникла неслучайно.

– Можно говорить, что это огромный шаг с точки зрения возвращения России на международную арену?

– Все понимают, что спорт объединяет. Наш президент – спортсмен. И очень здорово, что наряду с другими важнейшими вопросами еще и идет объединение наций через спорт. Это же не только история России и США, это еще и мировая история. В данном случае спорт выступает в том числе как двигатель мирного процесса.

– Еще нет решения по формату встречи, но вам бы, наверное, хотелось увидеть повтор противостояния ЦСКА и «Монреаля»?

– Сейчас о конкретике речь не идет. Давайте сначала президенты договорятся по более важным вопросам. А спорт подтянется. А там может быть «Пламя» (Сходня) сыграет против «Калгари Флэймс», – сказал комментатор.