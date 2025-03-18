Гол Комтуа в овертайме принес московскому «Динамо» победу над «Авангардом»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Голами в основное время в составе московского «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский, Никита Гусев и Павел Кудрявцев. Гол Макса Комтуа в овертайме принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом» (4:3 ОТ).

После победы над «Авангардом» московское «Динамо» гарантировало себе второе место Запада по итогам регулярного чемпионата.