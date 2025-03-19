Хоккеист «Спартака» прокомментировал поражение от «Нефтехимика» мемом

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал поражение «Нефтехимику» фразой из популярного в интернете видео: «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое».

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Во вторник «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 2:4.

— Ничего не удалось. Не выполнили установку тренера. Все, что от нас требовал тренерский штаб, мы сделали наоборот.

— В этом сезоне много раз не удавалось начать с первых минут, а тут вроде нормально провели стартовый период, что пошло не так во втором?

— Вы видеоролики смотрите в интернете? «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». Вот примерно в таком духе я могу ответить, — сказал Галимов «Матч ТВ».

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