Крикунов: при разногласиях в "Вашингтоне" позиции Овечкина были бы выше, чем у тренера

В случае каких-либо разногласий между капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александром Овечкиным и главным тренером команды Спенсером Карбери позиции российского нападающего были бы выше, чем у тренера. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер страны Владимир Крикунов.

Карбери возглавляет "Вашингтон" с мая 2023 года. В прошлом сезоне клуб дошел до первого раунда плей-офф, в нынешнем году первым в НХЛ вышел в плей-офф, лидируя в общей таблице регулярного чемпионата. 39-летний Овечкин забросил 888-ю шайбу в регулярных сезонах и отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки на шесть голов.

"У Овечкина контракт, там все прописано, что он должен делать, его зона ответственности. То же самое и у тренера - они примерно в одинаковых условиях", - сказал Крикунов.

"Если уж пойдет на то, кто кого, могут и тренера из-за Овечкина убрать, если он будет его щемить. Овечкин - это все-таки лицо "Вашингтона", он не меньше сделал для команды, чем этот тренер. Я думаю, у него даже позиции повыше", - добавил он.

До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет 13 матчей. В следующем матче столичный клуб в ночь на 23 марта по московскому времени примет "Флориду".