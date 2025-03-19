Агент ответил, кто мог бы стать послом от американской стороны в игре с россиянами

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, ранее данная идея была предложена президентом России Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

© Чемпионат.com