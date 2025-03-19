Хоккеист «Нефтехимика» рассказал, против кого из игроков КХЛ ему сложнее играть

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Герман Точилкин заявил «Матч ТВ», что самый неудобный для него соперник на льду — форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов.

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Радулов выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. Всего за ярославскую команду он провел 58 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 голевых передач. На протяжении карьеры форвард в КХЛ выступал за московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

— Какие три самые неудобные команды КХЛ в этом сезоне для «Нефтехимика»?

— Сто процентов «Локомотив», минское «Динамо», и московское «Динамо» назову.

— Многие отмечают хоккеиста «Динамо» Комтуа и его умение «залезать под кожу» сопернику, кто из хоккеистов КХЛ для вас самый неудобный оппонент?

— От него этого ждёшь, поэтому не могу назвать Комтуа. Много мастеровитых хоккеистов. Но мне лично тяжело играть против Александра Радулова, у него сложно отнять шайбу, — заявил Точилкин «Матч ТВ».

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