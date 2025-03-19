Хоккеист «Нефтехимика» Точилкин рассказал, против кого из игроков КХЛ ему сложнее всего играть

Матч ТВ

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Герман Точилкин заявил «Матч ТВ», что самый неудобный для него соперник на льду — форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов.

Хоккеист «Нефтехимика» рассказал, против кого из игроков КХЛ ему сложнее играть
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Радулов выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. Всего за ярославскую команду он провел 58 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 голевых передач. На протяжении карьеры форвард в КХЛ выступал за московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

— Какие три самые неудобные команды КХЛ в этом сезоне для «Нефтехимика»?

— Сто процентов «Локомотив», минское «Динамо», и московское «Динамо» назову.

— Многие отмечают хоккеиста «Динамо» Комтуа и его умение «залезать под кожу» сопернику, кто из хоккеистов КХЛ для вас самый неудобный оппонент?

— От него этого ждёшь, поэтому не могу назвать Комтуа. Много мастеровитых хоккеистов. Но мне лично тяжело играть против Александра Радулова, у него сложно отнять шайбу, — заявил Точилкин «Матч ТВ».

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