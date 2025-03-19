В США фанаты украсили автомобиль Овечкиным в ожидании рекорда НХЛ

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в социальных сетях опубликовала видео, как некоторые фанаты готовятся к приближающемуся рекорду российского игрока.

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Один из фанатов Овечкина обклеил свой автомобиль плакатами с изображениями россиянина. На крышу он прикрепил фигуру игрока, который летит в погоне за аллегоричным изображением Уэйна Гретцки. Канадец изображен в виде козла (goat) в форме «Лос‑Анджелес Кингз» с номером 99. GOAT — акроним от выражения greatest of all time (лучший во все времена).

На счету 39‑летнего Овечкина 887 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у Овечкина 959 заброшенных шайб в НХЛ, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016).

По прогнозу НХЛ, Овечкин побьет рекорд 15 апреля (16 апреля по московскому времени) в гостевом матче против «Нью‑Йорк Айлендерс». Это будет предпоследняя игра «Вашингтона» в регулярном чемпионате.