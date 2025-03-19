ЦСКА уступил «Локомотиву» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:1.

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На 24-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, которому ассистировали Артур Каюмов и Андрей Сергеев. Второй гол ярославская команда забила в середине второго периода — отличился Александр Полунин с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова. В середине третьего периода счёт размочил форвард ЦСКА Денис Гурьянов. В конце третьего периода Георгий Иванов забросил ещё одну шайбу гостей.

Таким образом, ЦСКА проиграл третий матч подряд. Сезонная серия между ЦСКА и «Локомотивом» завершилась вничью 2:2.