В «Вашингтоне» оценили игру 39-летнего Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Крис Патрик оценили игру капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит The Athletic.

«Наша цель заключалась не в том, чтобы просто выпускать Овечкина на лед и говорить: "Иди забивай". Нам нужно было создать вокруг него поддержку, которая позволит ему находиться в лучших условиях для взятия ворот», — заявил Патрик.

Функционер добавил, что россиянин играет так, как 39-летние обычно не играют, команда это учитывает и строится вокруг него.

Ранее Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В активе российского форварда 887 заброшенных шайб, для лидерства ему осталось забить еще восемь раз.

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Овечкин на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.