Ротенберг: если игрок начнет себя беречь, он не попадет в состав

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о своем отношении к ситуации, в которой игроки команды будут беречь себя перед матчами Кубка Гагарина.

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«Нельзя обманывать хоккей. Если игрок начнет себя беречь, он не попадет в состав. Каждая тренировка, каждая игра — должен выкладываться на сто процентов. Нет кнопки под названием «Плей-офф». Включил — и начал играть с повышенной ответственностью», - цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Роман Ротенберг был назначен на пост главного тренера СКА 4 января 2022 года.

Крайний матч петербургских «армейцев» в КХЛ против «Трактора» завершился со счетом 4:2 в пользу команды из Челябинска. После этой победы «Трактор» обеспечил себе 1 место КХЛ в конференции «Восток» (94 очка).

СКА идет на 7 месте «Западной конференции» КХЛ с 79 очками в активе. 20 марта команда Ротенберга проведет матч против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Начало встречи – 17:00 по мск.