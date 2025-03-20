Легендарного хоккеиста задержали за мастурбацию у детской библиотеки в Москве

Легендарного хоккеиста-рекордсмена Игоря Дорофеева якобы задержали в Москве из-за мастурбации возле Российской государственной детской библиотеки. Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в соцсети.

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— Единственный пятикратный чемпион страны в составе ХК «Динамо» непристойничал у главного здания РГДБ на Калужской площади. Это заметила прохожая и вызвала наряд, сообщив, что Дорофеев в процессе следил за двумя женщинами среднего возраста. Зачем и почему он это делал, экс-спортсмен не пояснил. Сообщил лишь, что он безработный, — написал Telegram-канал Mash.

Игорь Дорофеев был профессиональным хоккеистом с 1985 по 2001 год. За время карьеры он установил рекорд в «Динамо» по количеству выигранных чемпионских званий, завоевав их пять раз. В общей сложности, Дорофеев принял участие в 352 играх, забив 93 гола и отдав 83 результативные передачи.

Ранее Центральный районный суд Твери якобы приговорил местную жительницу, экс-участницу шоу «Давай поженимся» к двум годам лишения свободы условно за распространение порнографических роликов со своим участием.