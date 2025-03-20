Джош Ливо повторил рекорд Мозякина в КХЛ

Джош Ливо повторил рекорд Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ
В Новосибирске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
На 38-й минуте второго периода нападающий уфимского Джош Ливо вывел «Салават Юлаев» вперёд.
Для канадского форварда эта шайба стала 48-й в сезоне. Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ.
Также на счету Ливо теперь стало 78 очков в текущем сезоне — 48 голов и 30 результативных передач. Канадский нападающий на два очка отстаёт от рекорда уфимского клуба по результативным баллам за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.