Джош Ливо повторил рекорд Мозякина в КХЛ

В Новосибирске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.

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«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте второго периода нападающий уфимского Джош Ливо вывел «Салават Юлаев» вперёд.

Для канадского форварда эта шайба стала 48-й в сезоне. Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ.

Также на счету Ливо теперь стало 78 очков в текущем сезоне — 48 голов и 30 результативных передач. Канадский нападающий на два очка отстаёт от рекорда уфимского клуба по результативным баллам за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.