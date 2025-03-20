«Салават Юлаев» одолел в гостях «Сибирь» и одержал третью победу подряд

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В первом периоде команды голов не забили.

В начале второй двадцатиминутки Тимур Ахияров с передач Алексея Яковлева и Ивана Климовича открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Ярослав Цулыгин с передач Александра Хмелевски и Шелдона Ремпала восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джош Ливо с передачи Скотта Уилсона вывел гостей вперёд. Для канадского форварда эта шайба стала 48-й в сезоне. Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ.

В конце третьего периода Шелдон Ремпал установил окончательный счёт во встрече.