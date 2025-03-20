Нижегородское «Торпедо» проиграло «Северстали»

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ХК «Торпедо» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 2:3. Об этом сообщается в соцсетях нижегородского клуба.

Матч регулярного сезона чемпионата КХЛ прошел в Нижнем Новгороде 20 марта.

Первую шайбу забил нападающий «Торпедо» Никита Шавин на пятой минуте игры. Но к концу первого периода Николай Чебыкин сравнял счет.

На 14-й минуте второго периода Владислав Фирстов снова вывел нижегородскую команду вперед.

В последнем периоде по шайбе забили нападающие «Северстали» Кирилл Пилипенко и Николай Чебыкин. Таким образом, матч завершился со счетом 3:2 в пользу клуба из Череповца.

Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» предложил Дональду Трампу организовать матч с Detroit Red Wings в Нижнем Новгороде.