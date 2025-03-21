ЦСКА проиграл в четвертом матче подряд в КХЛ

Московский ЦСКА проиграл в четвертом матче подряд в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятницу армейцы дома уступили минскому "Динамо" со счетом 1:4.

Минское "Динамо" в четвертый раз в сезоне обыграло ЦСКА. Нападающий минского клуба Вадим Мороз повторил рекорд клуба по шайбам, заброшенным в регулярном чемпионате. В текущем сезоне форвард забросил 26 шайб в 65 матчах. Ранее подобным достижением отмечались Мэтт Эллисон и Джеф Плэтт. Нападающий Вадим Шипачев отметился 40-й результативной передачей в текущем сезоне. Главный тренер "Динамо" Дмитрий Квартальнов провел 950-й матч в КХЛ.

Матч между командами завершился в основное время. Этот результат гарантировал московскому "Спартаку" старт в плей-офф КХЛ на домашнем льду.

Минское "Динамо" вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 67 матчах. ЦСКА с 83 набранными баллами в 67 встречах идет на пятой строчке. Заключительный матч регулярного чемпионата "Динамо" проведет 23 марта в гостях против "Сочи", ЦСКА в этот же день сыграет на выезде против подмосковного "Витязя".

В других матчах дня нижнекамский "Нефтехимик" дома со счетом 2:1 обыграл владивостокский "Адмирал", ярославский "Локомотив" в гостях победил московское "Динамо" (4:1).