Овечкин поддержал идею провести матч между хоккеистами КХЛ и НХЛ

Александр Овечкин, один из самых известных хоккеистов мира, положительно оценил инициативу проведения матча между сборными КХЛ и НХЛ.

По его словам, такая встреча станет важным шагом в укреплении отношений между Россией и США, а также подарит болельщикам незабываемое спортивное зрелище.

«Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если всё сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лёд», – рассказал Александр в своем телеграмм-канале.

Овечкин подчеркнул, что матч между хоккеистами двух лиг станет значимым событием для всех любителей хоккея. Он напомнил, что как в России, так и в США всегда было множество легендарных игроков, известных во всём мире. Встреча таких команд, по его словам, не только укрепит спортивные связи, но и покажет, насколько важен хоккей для обеих стран.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что во время встречи двух президентов поднялся вопрос о возвращении России на олимпийские игры.