«Трактор» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

На пятой минуте счёт во встрече открыл Василий Глотов с передач Александра Рыкова и Ильи Николаева. На 39-й минуте заброшенной шайбой отметился Александр Кадейкин с передачи Артёма Удота.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 96 очков за 68 матчей. «Амур» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Востока, заработав 44 очка за аналогичное количество игр.