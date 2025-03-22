СКА выиграл у «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ в Нижнем Новгороде

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и СКА из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. СКА одержал победу по буллитам со счётом 3:2.

В основное время в составе хозяев отличились Вячеслав Войнов и Евгений Свечников. За гостей шайбы на свой счёт записали Марат Хайруллин и Илья Карпухин. Отметим, что в начале второй двадцатиминутки судья назначил буллит в ворота «Торпедо», однако голкипер Иван Кульбаков отразил бросок Евгения Кузнецова.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказался СКА. Победный бросок на свой счёт записал Марат Хайруллин.

В случае поражения СКА в этом матче любым способом клуб из Санкт-Петербурга мог определить своего соперника в плей-офф. Однако победа команды Романа Ротенберга не позволила этого сделать.