Минское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче КХЛ

Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в заключительном матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1). В составе победителей Виталий Пинчук оформил дубль, также шайбы в активе Андрея Стася, Сергея Кузнецова, Сэма Энеса и Джордана Гросса. У хозяев отличились Даниил Сероух и Александр Хохлачев.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» (47 очков) стал последним, 11‑м.

«Динамо» показало лучший результат клуба за всю историю выступления в КХЛ и впервые начнет плей‑офф на домашней арене. В первом раунде минская команда сыграет с ЦСКА.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«ХК Сочи» (Сочи) — «Динамо » (Минск) — 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Голы: Сероух, 29:59. Хохлачев, 57:26. — Пинчук, 14:24, 23:25 (мен.). Стась, 15:57 (бол.). Кузнецов, 29:27. Энэс, 29:43. Гросс, 47:33.